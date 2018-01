Balingen 90 Jahre und Neuem immer aufgeschlossen

Die Jubilarin wurde in Heselwangen als Helene Roller geboren und wuchs im Heimatort mit einem Bruder und einer Schwester auf. Der Schulzeit schloss sich zunächst ein Pflichtjahr an, dann war sie als Wäschenäherin in Balingen tätig. Schon in der Schulzeit begegnete ihr der spätere Ehemann Hans Bitzer – der Funke sprang schnell über. Und wiederum in Heselwangen fand 1951 die Hochzeit statt, eine sogenannte offene Hochzeit, bei der sich damals das ganze Dorf im Gasthaus Rose einfand.

Im Jahr darauf wurde die einzige Tochter Brigitte geboren. Fortan galt Helene Bitzers ganze Aufmerksamkeit der kleinen Familie und den betagten Eltern. Ihrem Ehemann Hans hielt sie den Rücken frei für seine Aufgabe als Kaufmann in führender Position. Als 1958 der Musikverein gegründet wurde, ging das maßgeblich auf sein Engagement zurück; bald danach wurde er zum Vorsitzenden gewählt, und Helene Bitzer unterstützte das Begehren nach dem örtlichen Verein.

Früh wählte die junge Familie den Bregenzer Wald als ihr Urlaubsziel und so wurde von ihr das freundschaftliche Band zwischen ihrem Musikverein und der Musikkapelle in Au geknüpft. Den Kontakt ins Nachbarland hält die Jubilarin bis heute aufrecht.