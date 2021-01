Zollernalbkreis. Die Zahl der Corona-Infizierten im Zollernalbkreis ist am Donnerstag um 69 angestiegen. Die neu Infizierten leben demnach in Albstadt (12), Balingen (18), Bisingen (3), Burladingen (13), Geislingen (3), Haigerloch (5), Hechingen (5), Meßstetten (9) und Rosenfeld (1). Mit diesen neuen Corona-Fällen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Kreis seit dem Frühjahr auf 4353 erhöht. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) lag bei 135,7. Als infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts 597 Menschen. 3656 Personen, die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen. Im Zollernalb-Klinikum werden 47 Patienten behandelt. Acht davon liegen auf der Intensivstation, drei von ihnen müssen beatmet werden.