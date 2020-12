Balingen 60 neue Infektionen zu Wochenbeginn

Mit diesen neuen Corona-Fällen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Kreis seit dem Frühjahr auf insgesamt 3590 erhöht (ein am Freitag fälschlicherweise für Burladingen gemeldeter Fall wurde aus der Statistik gestrichen). Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist am Montag leicht gesunken, er lag bei 219,7 (Sonntag: 220,7).

Als derzeit infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts 798 Menschen im Kreis. 2705 Menschen, die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen. Insgesamt 87 Menschen sind im Zollernalbkreis an den Folgen des Virus bisher gestorben. Die Zahl der Patienten, die wegen einer Covid-Erkrankung im Zollernalb-Klinikum behandelt werden, betrug am Montag 43; das sind fünf mehr als am Freitag. Davon liegen zwei auf der Intensivstation. Keiner der Covid-Patienten muss derzeit beatmet werden.