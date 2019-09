Balingen 53-Jähriger wirft Bierflasche nach Polizisten

Der stark betrunkene 53-Jährige sollte gegen 18.45 Uhr in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen werden, nachdem er angedroht hatte, sich etwas anzutun. Der aggressive Mann griff plötzlich nach einer auf dem Küchentisch stehenden Bierflasche und warf sie in Richtung eines der Beamten.

Die Flasche verfehlte den Polizisten und zersplitterte an der Wand. Nach dem Wurf ließ sich der Beschuldigte widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Verletzt wurde niemand.

Der 53-Jährige wird wegen eines tätlichen Angriffs gegen einen Polizeibeamten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.