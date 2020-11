Zollernalbkreis. 48 weitere mit dem Corona-Virus infiziert Menschen sind am Wochenende laut Gesundheitsamt im Kreis gemeldet worden. Diese leben in Albstadt (6), Balingen (17), Burladingen (2), Dormettingen (1), Dotternhausen (1), Geislingen (2), Hechingen (10), Meßstetten (3), Rosenfeld (1), Schömberg (2), Winterlingen (1) und Rangendingen (1). Damit hat sich die Zahl der bisher bekannt gewordenen Fälle im Kreis auf 2515 erhöht. Als Infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts derzeit 354 Menschen, 2086 als wieder genesen. An den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sind im Kreis bisher 75 Menschen gestorben. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) lag am Sonntag bei 86,6. Im Zollern­alb-Klinikum werden 15 Covid-Patienten behandelt. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation, ein Patient muss beatmet werden.