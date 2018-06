Balingen 3,4 Millionen für Schulsanierung

Davon profitieren in Albstadt die Kaufmännische Schule, in Balingen die Realschule, das Gymnasium sowie die Gewerbliche Schule, zudem das Gymnasium und die Kaufmännische Schule in Hechingen. Auch Grundschulen in Jungingen und in Rosenfeld sowie die Gemeinschaftsschule in Rangendingen bekommen Geld.

Die Grundschule Jungingen erhält für die statische Ertüchtigung der Kellerräume, die Sanierung des Dachstuhls und der Fassade 341 000 Euro. 88 000 Euro gibt es für Sanitär- und Elektroanlagen, Lüftungsleitungen, eine neue Be- und Entlüftungsanlage im WC-Bereich, Fliesenarbeiten, den Austausch von Fenstern in den Klassenzimmern, Innentüren, Gipser-, Maler- und Tapezierarbeiten in der Grundschule Leidringen.

Die Philipp-Matthäus-Hahn Schule Balingen erhält für die Erneuerung der abgehängten Decken, für Türen, Raumakustik, Maler-Tapezierarbeiten, Austausch von Bodenbelägen und Erneuerung der Elektroinstallation und Beleuchtung 179 000 Euro. Die Kaufmännische Schule Albstadt wird mit 282 000 Euro gefördert beim Austausch der abgehängten Decken, der Bodenbeläge, der Türen, die Erneuerung der Elektroinstallation, die Sanierung der Sanitärräume, Brandschutz und Gebäudetechnik sowie Malerarbeiten.