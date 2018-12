Balingen 226 Berufsschüler haben’s prima geschafft

Diesem Appell schloss sich Matthias Frankenberg, Erster Landesbeamter des Zollern­albkreises, voll Überzeugung an. Die berufliche Ausbildung liege dem Landkreis am Herzen und das nicht nur, weil er Träger der beruflichen Schulen sei. "Wir freuen uns, dass Sie an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule und in Ihren Betrieben gut ausgebildet wurden", so Frankenberg. Das sage er auch aus Eigeninteresse, schließlich sei der Zollernalbkreis ein attraktiver Wirtschaftsstandort: "Und damit das so bleibt, brauchen wir gute Fachkräfte."

Folgende Schüler erhielten Preise: Industriemechaniker: Felix Birk (Steinmeyer), Sarah Bitzer, Nikolai Kirndorfer und Jonas Schreiber (alle Groz-Beckert), Robin Henes, Stefan Leiß und Emin Necetin (Gühring), Jens Schneider und Micha Völkle (Beutter); Feinwerkmechaniker: Felix Hauser (Mafu); Mechatroniker: Fabian Hettinger (Bizerba), Carsten Neu (Baxter) und Timo Schlaich (Weitmann & Conrad); Maurer: Simon Märklin (Märklin Baugeschäft).

Belobigungen gingen an: Industriemechaniker: Tim Käppler (Hettich Franke), Tobias Steil, Andreas Lehr und Tommy Schützle (Gühring), Michael Müller, Marko Stipic und Matthias Vogel (Groz-Beckert), Moritz Mauz (Diebold), Nicole Baur (Baxter), Heiko Lehmann (Krug & Priester) und Dayana Liepack (Küfner); Werkzeugmechaniker: Jan Lindgens (Baxter), Annina-Christin Müller (Hettich Franke), Markus Weißenbach und Tobias Woldert (Pezet); Mechatroniker: Boris Aufrecht (MAFU), Denis Burger (Baxter), Felix Fäller und Mert Utma (Groz-Beckert), Niklas Löffler und Maximilian Wingert (Gühring), Sven Tausch (Assa-Abloy); Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik: Max Brückner (Schwörer) und Stefan Just (Netze BW); Elektroniker für Geräte und Systeme: Lukas Baumann, Jan Dietrich und Dennis Virtaci (Mettler), Desiree Bronner und Markus Pfeffer (Bizerba) sowie Alexander Strobel (Theben); Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker-Karosserieinstandhaltungstechnik: Daniel Herzig (Kohler) und Benjamin Kopp (Seeger); KfZ-Mechatroniker – Karosserietechnik: Felix Zahn (Kreisser); Kraftfahrzeugmechatroniker: Daniel Blochin (Harich), Florian Flad (Dehner), Patrick Hönle und Jonathan Hegele (Karsch), Leon Pfister und Armin Beck (Bruckelt), Manuel Schneller (Merz), Kevin Wirth (Kleinmann), Dennis Ullmann (Klaiber) und Marcel Wissmann (Wissmann)