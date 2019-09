Balingen 20-Jähriger ist Nachwuchs-Schauspieler

"Ich will so weit kommen, wie es geht. Und nehme dabei mit, was kommt", sagt der junge Mann und lässt den Blick schweifen über seinen liebsten Platz in Balingen. Er beobachtet die Passanten, seziert ihre Bewegungen, und man merkt, dass er hellwach und irgendwie immer bei der Arbeit ist. Wie stellt man Charaktere dar? Wie zeigt man die Seele der Menschen?

Der Nachwuchsschauspieler hofft noch auf den ganz großen Durchbruch

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist für den Profi eine Herausforderung. Über die Agentur "Spiel-Schau!" in Mainz wurde er an Jugendgruppen und Schulen vermittelt. "Es ist sehr spannend zu sehen, wie die neue Generation tickt", sagt einer, der so sehr von den Kids von heute nicht entfernt ist. Seine Jungs und Mädels auf der Lochen jedenfalls musste er erst einmal mit viel Bewegung zur Ruhe bringen.

Andererseits: die Arbeit mit den Kids berührt ihn. "Die spielen einfach los, sind nicht verkopft, und überlegen nicht, wie sie wirken." Davor hat der diplomierte Mime Respekt. Ob er Ziele hat? Nein, sagt der Naturliebhaber, der in seiner raren Freizeit am liebsten Zeit mit Freunden und Studienkollegen aus Balingen und Stuttgart verbringt, denn: "Ziele limitieren einen."

Hernando schließt die Augen. Denkt nach. "Ich lebe lieber so, dass ich Türen öffne. Durch sie hindurchlaufe und dann die nächste öffne." Wenn dann irgendwann eine mit der ganz großen Rolle und dem ganz großen Durchbruch dabei ist – für ihn wunderbar. Bis dahin aber freut sich der Coach, dessen Kurse im aktuellen Herbstprogramm der Balinger Volkshochschule zu finden sind, über ein prickelndes Mineralwasser. Den plätschernden Brunnen vor der Stadtkirche.

Und über einen Kurzfilm, in dem er zu sehen ist. Der endgültige Titel steht noch nicht fest. Und selbst wenn Fabian Hernando im Streifen als Leiche endet – der Film wird ab 24. September rund um den Globus auf Festivals zu sehen sein und dem schwarzäugigen Balinger wohl eine neue Fangemeinde bescheren.