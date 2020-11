Balingen 20 Corona-Patienten sind in Behandlung im Klinikum

Mit den neuen Fällen ist der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) am Montag auf 116,2 gestiegen. Am Sonntag lag er noch bei 114, 1.

Derweil ist über das Wochenende die Zahl der Corona-Patienten im Zollernalb-Klinikum angestiegen: 20 Menschen mit einer gesicherten Infektion waren dort am Montag aufgenommen (Freitag: 18). Sechs davon (Freitag: fünf) waren nach Angaben des Klinikums auf der Intensivstation, zwei Patienten mehr als noch am Freitag – vier – mussten sogar beatmet werden.