Balingen 16 000 Euro für Vereine und Organisationen

Peter Ramsperger, Regionalmarktleiter der Volksbank Hohenzollern-Balingen, begrüßte die Gäste in den Räumen der Geschäftsstelle in Balingen. "Als größte genossenschaftliche Bank im Zollernalbkreis ist es uns ein besonderes Anliegen, in Projekte unserer Region zu investieren", sagte er. "Dies ist eine Investition in die Zukunft."

Mit dem Geld konnten dringend benötigte Anschaffungen getätigt werden, etwa eine Informationstafel für den Wanderweg, die Bienenerlebnistage für Kinder wurden unterstützt und die Renovierung eines Vereinsheims. "Somit fließt Geld aus der Region wieder in die Region zurück", sagt Peter Ramsperger. Nach der Überreichung eines symbolischen Spendenschecks waren die Gäste noch zu einem kleinen Imbiss eingeladen.

Die Spenden stammen aus den Reinerträgen des VR-GewinnSparens. Die Prinzipien erläuterte der Regionalmarktleiter anhand eines anschaulichen Vortrags. Sie basieren auf den drei Säulen "Gewinnen, Sparen und Helfen". Mit dem Erwerb eines Zehn-Euro-Gewinnsparloses nimmt man automatisch an der monatlichen Verlosung wertvoller Geld- und Sachpreise teil. Hinzu kommen zwei Sonderverlosungen pro Jahr, die zusätzliche Gewinnchancen bieten.