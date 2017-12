Balingen 15-Jährige angefahren: Anwohner hörte Schrei

Aber es ist nicht nur der Lärm, der die Familie wütend macht. Es sind die vielen Unfälle, die auf diesem Streckenabschnitt geschehen. Weil er kaum beleuchtet und unübersichtlich ist, sich praktisch keiner an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern hält und die Bushaltestelle ohne Fußgängerüberweg auskommen muss. Am Montag erst ist ein 15-jähriges Mädchen beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und auf den Boden geschleudert worden (wir berichteten). Dort überrollte sie ein zweiter Wagen. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Für das Ehepaar Thiercy sei das zwar unglaublich traurig, aber alles andere als überraschend, sind sie sich einig. Seit Jahren kämpfen sie bei Verwaltung und Behören dafür, dass eine Fußgängerampel, ein Blitzer, ein Zebrastreifen oder wenigstens ein Tempo-50-Schild aufgebaut wird. Vergeblich. "Ich war einfach nur wütend", erinnert sich Francois Thiercy an den Moment nach dem Unfall. Zum Zeitpunkt des Geschehens befand er sich im Keller. Dann hörte er einen Schrei. "Ich bin dann sofort raus zu der Unfallstelle und sah, wie ein Mensch auf der Straße lag." Die Polizei war bereits vor Ort. "Die Frau, die das Mädchen angefahren hat, ist völlig zusammengebrochen." Thiercy aber war erst einmal damit beschäftigt, seine Tochter zu trösten. Auch die hatte den markerschütternden Schrei gehört und war völlig geschockt. "Sie hat gesagt, es habe beinahe animalisch geklungen", sagt Silke Thiercy.

Das Ehepaar kann nicht verstehen, dass erst so etwas Schlimmes passieren müsse, damit etwas geändert wird. Zumal es bei weitem nicht der erste Unfall ist, der an der Kreuzung geschieht. Mehr als 20 liegen gelassene Warndreiecke haben sich im Haus der Familie inzwischen angesammelt. Dafür sind sie etwa 50 Warnwesten an Autofahrer losgeworden, die selbst keine dabei hatten. Nach jedem schlimmeren Unfall wandte sich das Ehepaar an die Verwaltung - Ortsvorsteher, Oberbürgermeister - schl