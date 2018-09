Balingen 140 Anbieter, jede Menge Käufer

Von dem Erlös unterstützt der Verein andere Ostdorfer Vereine und Organisationen. Von der Standgebühr, die jeder Verkäufer zahlen muss, wird die Jugendarbeit in Ostdorf unterstützt – dieses Jahr soll das Geld laut Christine Schuler, Mitglied des Börsenteams, an die Konfirmanden gehen. Ursprünglich wurde die Börse vom Ostdorfer Kindergarten organisiert, seit 2010 existiert der Verein Kinderartikelbörse Ostdorf, der mittlerweile neun Vorstandsmitglieder zählt. "Das sind vor allem Mütter, die auch früher schon immer mitgeholfen haben bei der Börse", sagt Schuler. "Wir haben aber noch viele andere Helfer, die sich vorher online anmelden konnten", ergänzt die Organisatorin. Helfer können bereits am Abend vorher über die Börse schlendern und einkaufen, Schwangere wurden am Samstag eine halbe Stunde früher eingelassen.