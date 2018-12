Balingen 130 Gäste bekommen viel geboten

Balingen. Aber nicht nur für das leibliche Wohl war gesorgt: Auch musikalisch, kulturell und nicht zuletzt geistlich wurde den mehr als 130 Gästen etwas geboten. Pfarrer Christof Seisser begrüßte die Feiergesellschaft mit einem adventlichen Impuls zum Thema "Ehre sei Gott in der Tiefe" – frei nach Martin Luther. Schon Luther hatte betont: "Wenn wir Gott suchen und finden wollen, so sollen wir nicht in der Höhe nach ihm forschen, sondern nach unten schauen, in die Krippe hinein. Dorthin, wo Gott selbst Mensch wurde, sich den Menschen gleich gemacht hat." Gott zeige sich in der Krippe solidarisch mit den Menschen, indem er nicht über ihren Nöten schwebe, sondern in ihre Mitte komme.

Die Arbeit der Kirchlichen Sozialstation hat diese Überzeugung zu ihrem Leitmotiv gemacht: Sie hat das Ziel, dass Menschen trotz Krankheit und Pflegebedürftigkeit in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben können, solange sie es wünschen und es möglich ist. Der persönliche Kontakt ist dabei nicht etwa notwendiges Übel, sondern ein elementarer und wertvoller Baustein der Arbeit.

Auch der Adventsnachmittag machte dies deutlich: Als die Mitarbeiter unablässig mit Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Gebäck durch die Tischreihen wuselten, blieb immer noch Zeit für eine persönliche namentliche Begrüßung, ein freundliches Wort und die Nachfrage, wie es den Menschen gehe.