Balingen 113 060 Euro für Sportvereine im Zollernalbkreis

Zollernalbkreis. Die Fördermittel werden an 17 Vereine im Sportkreis Zollernalb verteilt, die für 19 Bauprojekte insgesamt 491 410 Euro ausgeben. Laut dem Sportkreis-Vorsitzenden Hendrik Rohm sind Sanierungsmaßnahmen bei immer mehr Vereinsimmobilien notwendig. Etwas mehr als die Hälfte der Bauprojekte, für die der Württembergische Landessportbund (WLSB) einen Zuschuss zugesagt hat, dienen der Erneuerung von Umkleiden, dem Einbau einer neuen Heizungsanlage oder dem Austausch von Rasenflächen. Erfreulich sei, dass auch kleinere Vereine hohe Zuschüsse erhalten.

Insgesamt sei die Lage im Vereinssportstättenbau kaum zufriedenstellend, kritisiert WLSB-Präsident Andreas Felchle: "Einer positiven Entwicklung stehen steigende Baupreise und die Deckelung der Fördersumme für verschiedene Baumaßnahmen im Weg", sagt er.

Die höchsten Zuschüsse im Sportkreis Zollernalb gehen an den TSV Hausen für die Sanierung des Spielfelds und die Umzäunung (Baukosten: 41 620 Euro, Zuschuss: 20 810 Euro), an den TSV Ebingen für die Erweiterung der Kurs- und Schulungsräume sowie der Fitnessanlage (Baukosten: 49 770 Euro, Baukosten: 13 360 Euro) sowie an den TC Ratshausen für die Sanierung der Tennishalle (Baukosten: 62 000 Euro, Zuschuss: 15 900 Euro).