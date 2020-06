Balingen 100 neue Kindergarten-Plätze nach Sommer

Die neuen Gruppen sollen möglichst noch in diesem Sommer soweit eingerichtet werden, sodass Kinder darin von Herbst an betreut werden können. Über die Planungen informiert Hary Jenter, Leiter des Amts für Familie, Bildung und Vereine, in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag, 16. Juni (17 Uhr, Stadthalle); der Gemeinderat entscheidet Ende des Monats über die Vorhaben sowie die damit einhergehenden Kosten.

Nachdem in Roßwangen im Gemeindehaus bereits eine Krippengruppe eingerichtet worden ist, soll dort nun eine zusätzliche Kleingruppe für bis zu zehn Kindern im Alter ab drei Jahren folgen. Dies sei notwendig, so Jenter, um für die Krippenkinder die weitere Betreuung vor Ort zu gewährleisten: Die Krippe ist mit neun Kindern fast voll ausgelastet, der Kindergarten mit 25 Kindern derzeit sogar voll belegt. Träger des Kindergartens und der Krippe ist die katholische Kirchengemeinde Roßwangen; die Stadt beteiligt sich derweil an den auf rund 24.000 Euro geschätzten Umbaukosten, die für die neue Kindergartengruppe erforderlich sind.