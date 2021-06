"Central"-Kino in Freudenstadt öffnet am 15. Juli

1 Das "Central"-Kino in Freudenstadt öffnet am 15. Juli wieder seine Pforten. Foto: Archiv

Das "Central"-Kino in Freudenstadt nimmt am 15. Juli nach der coronabedingten Zwangspause den Betrieb wieder auf.

Freudenstadt - Betreiber Stefan Handel hofft, dass nach der langen Pause die Menschen wieder ein großes Bedürfnis haben, ins Kino zu gehen. "Gefühlt fragt jeder Zweite, der bei uns vorbei läuft, wann wir wieder aufmachen", sagt er. Handel war bisher auch für die "Krone-Lichtspiele" in Nagold verantwortlich, die er jedoch nicht weiter leiten wird.

Der 15. Juli wurde von Handel bewusst gewählt. Zum einen sei zu diesem Termin die Fußball-Europameisterschaft beendet. Zum anderen biete der neue Teil der "Fast & Furious"-Reihe die Möglichkeit, viele Besucher in das Kino zu locken, so der Betreiber. Darüber hinaus sei er eher vorsichtig gestimmt und warte lieber die Erfahrungen der Kollegen ab, von denen viele bereits am 1. Juli öffnen. Neben dem neuen "Fast & Furious"-Teil werden ebenfalls der Film "Die Croods – alles auf Anfang" und die Fortsetzung von "Peter Hase" am Wiedereröffnungstag zu sehen sein.

Beim weiteren Programm müssten sich die Besucher noch etwas gedulden, sagt Stefan Handel. Obwohl der Starttermin mitten im Hochsommer liegt, sieht Handel keine Gründe für Sorgen. "In der Vergangenheit haben wir damit auch schon gute Erfahrungen gemacht. Ich freue mich auf die Zukunft und hoffe, dass wir einen Teil zur Lebensfreude der Menschen beitragen können", blickt der Betreiber zuversichtlich voraus.