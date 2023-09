Das Abendgymnasium Lahr startet am Montag in sein neues Schuljahr. Bis dahin nimmt die VHS Anmeldungen an. Maria Brosamer war im vergangenen Schuljahr besonders erfolgreich – sie hat das Abitur am Abendgymnasium mit der Note 1,0 abgeschlossen.

Mit dem Begriff „zweiter Bildungsweg“ kann Maria Brosamer nichts anfangen: „Für mich gibt es nur einen Bildungsweg, auf dem man sich sein Leben lang befindet.“

Sie ist schon früh von zu Hause ausgezogen und hat berufliche Erfahrungen gesammelt: erst in einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Altenpflege, dann während einer Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel. „Ich habe Verschiedenes ausprobiert, aber am meisten Spaß macht mir die Arbeit mit Lebensmitteln“, sagt Brosamer. „Heute bin ich glücklich, zu wissen, wo meine Stärken liegen und in Zukunft darauf aufbauen zu können.“

Das Abendgymnasium ist für sie ein Ort, an dem die verschiedensten Personengruppen aufeinandertreffen: „Manche kommen mit konkreten Plänen für ihre berufliche Zukunft, andere suchen einfach nach einer Herausforderung. Da sind Leute, die direkt aus der Ausbildung kommen, und jene, die seit 20 Jahren nicht mehr in der Schule waren oder sogar schon im Rentenalter sind.“

Gut gefallen habe ihr, dass immer auf die unterschiedlichen Lebensumstände Rücksicht genommen worden sei. Damit leiste das Abendgymnasium Lahr einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit. „Wichtig ist aber, dass man sich von Anfang an im Klaren ist, worauf man sich einlässt. Die Abendschule wird drei Jahre lang zum festen Bestandteil deines Lebens“, wird sie in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Sie ist dankbar für ein Abi ohne Schulgebühren

Das Abendgymnasium, berichtet die Abiturientin, verlangt auch eine hohe Planungskompetenz für das Privatleben ab. „Wenn mein Partner Feierabend hatte, ging für mich gerade der Unterricht los. Platz für Spontaneität ist da kaum. Das muss man akzeptieren, wie es ist. Ich hatte das Glück, dass mein Umfeld immer sehr verständnisvoll und unterstützend war.“

Geholfen habe ihr, sich vor Augen zu führen, wie dankbar sie für diese Chance sein könne: „Ich konnte mein Abitur nachholen, ohne dafür Schulgebühren zahlen zu müssen, und habe einen Unterricht von sehr hoher Qualität genießen dürfen. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit.“

Das langfristige Ziel, ihr Abitur so gut wie möglich abzuschließen, habe sie immer im Blick behalten: „Ich habe hohe Standards und auch an der Abendschule schnell gemerkt, dass ich einen sehr guten Abschluss schaffen kann, wenn ich es geschickt angehe. Zu denen, die solche Noten schaffen, ohne etwas dafür zu tun, gehöre ich sicher nicht.“ Sie habe zwar viel Zeit investiert, aber auch gewusst, dass man den Erfolg nicht erzwingen könne. „Dass ich diese Leistung auf gesunde Weise erbringen konnte, macht mich wahnsinnig stolz.“

Im Oktober 2023 beginnt Brosamer mit dem Studium der Ernährungswissenschaft an der Universität Hohenheim in Stuttgart. „Es ist ein großer Schritt für mich, in die Landeshauptstadt zu ziehen, aber die letzten Jahre haben mich gut vorbereitet.“ Die Zeit am Abendgymnaium habe ihr zu einem stärkeren Selbstbewusstsein verholfen, gerade durch die vielen guten Gespräche mit Mitschülern und Lehrkräften: „Man entwickelt sich nicht nur intellektuell weiter, sondern auch menschlich.“

Für ihre Nachfolgern am Abendgymnasium Lahr hat Brosamer noch einen Ratschlag parat: „Seid immer anwesend! Am erfolgreichsten sind die Schülerinnen und Schüler, die immer da sind und sich aktiv am Unterricht beteiligen. Zuhause lernt ihr nie so effektiv wie im Klassenzimmer. Und habt immer ausreichend Nervennahrung dabei.“

Unterricht am „Scheffel“

Im Abendgymnasium kann in zwei Jahren die Fachhochschulreife und in drei Jahren das Abitur (Allgemeine Hochschulreife) erworben werden. Der Unterricht findet montags bis donnerstags jeweils zwischen 17.15 und 21.55 Uhr in den Räumen des Scheffel-Gymnasiums Lahr. Ferien richten sich nach dem Ferienplan für Baden-Württemberg. Seit Januar 2020 fällt kein Schulgeld mehr an. Lediglich die Lernmittel müssen die Teilnehmer bezahlen, wobei die Stadt einen Zuschuss von 40 Prozent gewährt. Anmeldungen werden in der VHS Lahr gegen eine Gebühr von 30,00 Euro angenommen. Wer Fragen hat, etwa nach den Voraussetzungen und welche Fächer unterrichtet werden, kann bei Schulleiter Marc Rabenmüller ein Gespräch vereinbaren: Telefon 07824 /66 14 28, E-Mail-Adresse marc.rabenmueller@lahr.de. Auf Anfrage sind auch „Schnupper“-Besuche in den Unterrichtsstunden möglich. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail ebenfalls bei Marc Rabenmüller.