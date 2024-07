Bald in Enzklösterle: Wie funktioniert das Einkaufen bei „Tante M“?

1 Ende August eröffnet der neue Markt in Enzklösterle. Foto: Sabine Zenker

In Enzklösterle eröffnet Ende August ein neuer Einkaufsladen. Und der hat ein ganz besonderes Konzept – mit langen Öffnungszeiten, dafür ohne Bargeld.









Ab dem 30. August kann man in Enzklösterle im neuen „Tante-M“-Laden einkaufen. Die Betreiber Patricia Geiß und Daniel Barth aus Schopfloch wollen in den barrierefreien Räumen der ehemaligen Apotheke in der Friedenstraße 6 ein weiteres Ladengeschäft der „Tante-M“-Kette eröffnen. Damit gibt es ziemlich genau ein Jahr nach der Schließung des Landkauf-Marktes wieder eine Einkaufsmöglichkeit für Artikel des täglichen Gebrauchs in Enzklösterle.