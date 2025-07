Bald geht’s wieder los: SV Zimmern und VfB Bösingen in den Testspielen erfolgreich

Der Landesligist SV Zimmern gewann Vorbereitungsspiel Nummer sechs beim Bezirksligisten SV Dotternhausen mit 3:0 (0:0). In der ersten Hälfte blieben Chancen noch ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel brachte Trainer Marc Genter neue Kräfte und setzte insgesamt 20 Akteure ein. Janik Thieringer traf schnell zum 1:0 (47.). Stefan Mutapcic (66.) sowie Levin Kammerer (79.) legten das 2:0 und 3:0 nach.

Dienstag gegen Reutlingen?

Wegen des Dorffestes ist der SVZ am kommenden Wochenende spielfrei und bereitet sich auf das WFV-Pokal-Zweitrundenmatch vor. Wenn sich der Oberligist SSV Reutlingen durchsetzt – wovon auszugehen ist, dann steigt die Partie bereits am Dienstag, 29. Juli, um 18.30 Uhr auf eigenem Platz. Grund für diese Verlegung ist der Start der Oberliga-Saison am ersten August-Wochenende.

Zimmerns Liga-Konkurrent VfB Bösingen gewann nach der Rückkehr aus dem Trainingslager sein zweites Testspiel gegen Bezirksligist SV Eutingen souverän mit 7:2 (3:1). Bedingt durch verschiedene Terminabwesenheiten standen aus dem Kader nur 15 Spieler zur Verfügung.

VfB-Trainer Peter Leopold sah trotzdem eine motivierte und offensivfreudige Elf. Benedikt Bantle traf früh zum 1:0 (8.). Marius Müller (17.) sowie Benedikt Jochem (38.) legten das 2:0 und 3:0 nach. Eric Seele (41.) vor und Jascha Fauss (47.) nach der Halbzeit verkürzten nach zwei Bösinger Nachlässigkeiten auf 3:1 und 3:2. Ganz kippte die Begegnung allerdings nicht.

Freilos im WFV-Pokal

Mitte der zweiten Hälfte legte der VfB drei Treffer nach. Torsten Müller zum 4:2 (66.) sowie Marius Müller (75.) mit dem 5:2 Bauten aus. Nach einem Eutinger Eigentor durch Kai Frank zum 6:2 (85.) sorgte Torsten Müller für den 7:2-Endstand (90.).

Das nächste Vorbereitungsspiel der Bösinger, die im Pokal in Runde eins ein Freilos haben, findet am am Mittwoch, 30. Juli um 19.30 Uhr gegen den Bezirksliga-Vizemeister FV Tennenbronn statt.