Die Freibadsaison steht vor der Tür. Nahezu überall laufen die Vorbereitungen, manche Bäder stehen schon unmittelbar in den Startlöchern. Wir zeigen, wann die Pforten geöffnet werden und wo man in der Region am günstigsten baden kann.

Im Kreis Calw gibt es für Wasserratten auch in diesem Jahr einige Möglichkeiten, sich auszutoben. Die Saison in Bad Teinach startet bereits am 1. Mai. Im Gegensatz zu vielen anderen bleibt das Freibad vom Fachkräftemangel derzeit noch verschont. Auch in Bad Liebenzell vermelden die Betreiber, dass genügend Personal vorhanden sei; das Bad öffnet seine Pforten ebenfalls am 1. Mai.

Anders sieht es hingegen in Altensteig aus: Wegen Personalmangels wird es dort auch in dieser Saison kein Frühschwimmen geben. Dennoch kann es auch im Altensteiger Freibad bald losgehen – der Kartenverkauf läuft bereits; das Wochenende 13./14. Mai wird für den Saisonstart angestrebt.

Das Freibad Höfen bleibt in diesem Jahr geschlossen, eine Wiedereröffnung 2024 unter neuem Namen wird vom Betreiberverein angestrebt.

Im Kreis Freudenstadt ist das Panorama-Freibad in Freudenstadt eine Anlaufstelle für Abkühlung an heißen Sommertagen. Die Saison beginnt dort voraussichtlich am 17. Mai – schon lange vorher sorgte allerdings die Debatte, ob Frauen im Panoramabad künftig Oben-ohne Baden dürfen, für Schlagzeilen. Ende März hat der Gemeinderat einen entsprechenden Antrag bewilligt, so dass Frauen im Panorama-Bad künftig auf das Bikini-Oberteil verzichten dürfen.

Auch im Loßburger Freibad fiebern die Betreiber dem Startschuss entgegen, der am Pfingstsamstag, 27. Mai, erfolgen soll. Erfreulich für die Badegäste: Trotz der höheren Kosten in nahezu allen Bereichen werden die bisherigen Eintrittspreise beibehalten; auch die Wassertemperatur wird nicht abgesenkt.

Im Kreis Rottweil macht das Oberndorfer Freibad den Anfang. Etwas Sorgen bereiten den Betreibern noch die hohen Preise, vor allem beim Strom. Für die Besucher sollen sie allerdings weiterhin moderat bleiben. Bei der Eröffnung am 7. Mai um 14 Uhr ist der Eintritt frei.

Auch im Glatttal-Freibad in Bettenhausen ist der Badespaß am ersten Tag kostenlos; die Saison wird am 14. Mai mit einem Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen feierlich eröffnet.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis verspricht das Schwimmi in Vöhrenbach ab dem 25. Mai Badespaß. Einen Tag später soll auch das Bregtalbad in Furtwangen öffnen. Seinen ersten Badegast konnte das Freibad in diesem Jahr aber bereits vor dem Saisonstart begrüßen: Ein Biber musste vor wenigen Tagen aus dem Becken gerettet werden.

In Donaueschingen machen sich die Freibäder Wolterdingen (27. Mai) und Hubertshofen (10. Juni) startbereit; für das Parkschwimmbad steht aufgrund von Sanierungsarbeiten noch kein Öffnungstermin fest.

Auch im Zollernalbkreis gibt es jede Menge Bademöglichkeiten. Die Saison im Geislinger Schlossparkbad wird am Muttertag – dem 14. Mai – eingeleitet. Auch dort sollen die Eintrittspreise nicht erhöht und die Wassertemperatur beibehalten werden. Das Bad wird seit vielen Jahren mithilfe einer Solaranlage auf dem benachbarten Schulzentrums beheizt und ist somit nicht von steigenden Energiekosten betroffen.

Das Sofienbad in Rosenfeld öffnet traditionell am Samstag vor Muttertag, dem 13. Mai. Das Bad mit seinem durch das Rosenfelder Nahwärmenetz auf 24 Grad temperiertem Wasser ist besonders bei Familien beliebt.

Dann muss jetzt nur noch das Wetter mitspielen.