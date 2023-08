Im Juni hat der Smart Store auf der freien Fläche neben dem Rathaus eröffnet, Ende September soll er den Standort wechseln. Das berichtet Sven Pflumm, der das Geschäft betreibt. Der Standort in Thanheim sei „nicht ganz so rentabel“. Offenbar befindet sich der Smart Store zu nah am nächsten Einzelhandelsgeschäft und in Thanheim gibt es zu wenige Einwohner (also zu wenige potenzielle Kunden vor Ort). Der Smart Store war von vorne herein ein Pilotprojekt, bei dem es darum ging, das Konzept zu testen.

Mit einer EC- oder Kreditkarte kann man den Smart-Store betreten. Foto: Kauffmann

Für Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier bereichert eine Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel des täglichen Bedarfs die Infrastruktur in Thanheim. Er hätte wohl gerne gesehen, wenn das Projekt nicht im Versuchsstadium stecken bleibt.

Allerdings heißt es zwar oft, dass man einen Nahversorger braucht, tatsächlich waren es etwa Chips, Cola, Red Bull und Eis, die besonders gerne gekauft wurden, berichtet Pflumm. Auch Grillgut mit dem Fleisch von der Metzgerei Fecker aus Zimmern ist bei den Kunden beliebt. Weniger Nachfrage gab es bei den klassischen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs.

Wie Pflumm berichtet, visiert er als neuen Standort einen Ort mit mindestens 1500 Einwohnern und einer Distanz von sieben bis acht Kilometern zum nächsten Lebensmittelgeschäft an. Auf welchen Standort die Wahl fällt, steht noch nicht fest.

Wunsch des ThanheimerOrtschaftsrats: eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort

Das Geschäft basiert auf Vertrauensbasis: Wenn kein Personal vor Ort ist, gibt es schließlich keinen, der Diebstahl verhindern könnte. Installiert sind im Geschäft aber mehrere Kameras. Und vielleicht hat es ja auch einen psychologischen Effekt auf die Besucher, dass direkt gegenüber des Eingangs ein Bildschirm hängt, der in Echtzeit anzeigt, was die Kameras beobachten. Probleme mit Diebstahl scheint es nicht zu geben. Für sich genommen funktioniert das Konzept des Ladens einwandfrei: Das Geschäft hat rund um die Uhr und sieben Tage pro Woche geöffnet. Wer den Innenraum betreten will, muss zuerst EC- oder Kreditkarte in den Schlitz links neben der Tür stecken. Die Kunden suchen aus, was sie kaufen wollen, scannen die Produkte an der Kasse selbst ein und folgen der Beschreibung auf dem Display. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich ohne Bargeld.

Beim Thanheimer Dorffest wurde der Smart-Store vorgestellt. Der Ortschaftsrat stand dem Projekt von Anfang an positiv gegenüber, weil sich das Gremium schon länger ein Versorgungsangebot für die Einwohner im Ort gewünscht hatte – wie sich zeigt, kaufen viele Thanheimer dann aber doch meistens woanders ein.