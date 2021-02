Bald 5000 Follower bei Instagram Hechingerin ist mit Nadjas Kitchen als Foodbloggerin erfolgreich

Ihre "Erfolgsstory sorgte sogar dafür, dass Unternehmen auf sie aufmerksam wurden und sie kurzerhand als Influencerin (Werbebotschafterin) verpflichteten. Sei es ein Brothersteller oder ein Winzer.

Nein, reich wird die Hausfrau dadurch zwar nicht, aber der Schneeballeffekt setzt dadurch ein. Sie bekam dadurch noch mehr Zuspruch in Form von Likes und Kommentaren, was gleichzeitig aber auch Verpflichtung bedeutet. "Man muss natürlich seine Follower bei Laune halten. Alle zwei, drei Tage poste ich deshalb etwas aus meiner Alltagsküche. Wenn ich nichts poste, dann habe ich den Spaghetti-Bolognese-Tag", lacht Joseph. Damit sie für Abwechslung sorgen kann, gibt es ein-, zweimal pro Woche auch Gerichte aus anderen Länder wie zuletzt der Türkei. Manchmal gibt sie das Rezept (ein Beispiel siehe Info-Kasten) gleich mit an, im Zweifel fragen Interessierte danach.

Schließlich definiert sich Instagram ja hauptsächlich über Fotos und weniger über Texte. Und dann wären dann die Hashtags, also das #-Zeichen. Maximal 30 Wörter setzt sie jeweils hinter ein Hashtag, um das Essen zu beschreiben. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Bei Pasta ist das natürlich #pasta, aber auch #italianfood. Das englische Wort für Essen (also Food) kommt natürlich auch oft vor, aber – man höre und staune – auch das Wort "porn." Die Männerwelt scheint dieses also sehr oft zu suchen.

Und welcher Post war bisher am Erfolgreichsten? "Das war ein Fischbrötchen, während Grillsachen oft kommentiert werden", so Joseph. Hin und wieder stellt sie auch Videos von der Essenszubereitung online, die mit ihrer Lieblingsmusik untermalt sind. Natürlich nennt sie dann auch den Interpreten – und, klar, natürlich versieht sie diesen mit einen Hashtag.

Wer jetzt denkt, dass sich Joseph jeden Tag – morgens während des Frühstücks ist das Handy schon ihr stetiger Begleiter – den Kopf zerbricht, was sie denn heute kochen könnte, der irrt. "Ich bin eine Vorratskäuferin und gehe alle zwei Wochen einkaufen sowie einmal pro Woche auf den Markt. Ich koche viel aus dem Kopf heraus und mir fällt immer etwas Neues ein. Kreativität ist gefragt", betont Joseph. Und wenn ihr doch mal nichts einfällt, dann googelt sie im Internet und holt sich eine Inspiration. Wenn ihr die entsprechende Zutat fehlt, dann überlegt sie, was sie anderes hinzufügen kann. So entstehen immer neue, leicht abgewandelte Gerichte.

Fotografieren ist nun auch zu Josephs Hobby geworden

Als sie merkte, dass aus Spaß Ernst wird, wollte sie sich nicht lumpen lassen und stellte sich professioneller auf. Sprich: Zwar verzichtet sie auf einen Thermomix, aber es wurden unter anderem neue Töpfe oder Pfannen angeschafft – und auch eine gute Kamera. "Anfangs habe ich noch Handyfotos gemacht, da war der Hintergrund verschwommen und manches unscharf. Doch dann habe ich mir Tipps von Fotografen gesucht", erinnert sich die zweifache Mutter. Nun schaut sie, dass die Belichtung stimmt und durch richtige Zoomen somit das Essen richtig schön in Szene gesetzt ist.

Das Fotografieren ist dadurch zu ihrem nächsten neuen Hobby geworden. "Davon bin ich richtig fasziniert und will immer besser werden. Ich bin jetzt mit ganz anderen Augen für die Natur unterwegs und gehe viel mehr raus" So geht sie beispielsweise hoch auf die Burg Hohenzollern, um von dort schöne Fotos zu schießen, was vorher nicht der Fall war.

Durch die sozialen Netzwerke – irgendwann kam auch Facebook dazu, weil das die Bedingung ihrer Werbekunden ist, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, – entstanden auch viele Kontakte zu Gleichgesinnten, schließlich sind Restaurantbesuche ja derzeit nicht möglich. Diese – sie nennen sich selbst "Foodies" – haben sich dann auch in Gruppen zusammengeschlossen, damit jeder den Post des anderen liken oder teilen kann. Das Gesprächsthema dreht sich dann um gesunde Küche, schließlich will keiner vom Essen deutlich mehr Kilos auf die Waage bringen. Nichtsdestotrotz postet sie anlassbezogen auch mal einen kalorienreichen Nachtisch oder vor Weihnachten ein Rezept für Christstollen.

Und was ist nach Corona? "Früher bin ich viel Essen gegangen", kommt die 37-Jährige ins Grübeln. Das Steak oder den Rostbraten isst sie jetzt selbstgekocht zuhause. Und dass ihr der Hashtags #norestaurantneeded auch von den Lippen kommt, lässt vermuten, dass sie auch nach Ende des Lockdowns das Fleisch zuhause isst.

"Ich habe die Corona-Zeit für mich positiv genutzt", meint Joseph abschließend.

Rezept für sechs SpinatKnödel:

150 Gramm Knödelbrot oder drei harte Brötchen, 400 Gramm Tiefkühlspinat, 125 Milliliter Milch, ein Ei, 30 Gramm Butter, eine kleine Zehe Knoblauch, eine halbe Zwiebel, Muskat, Salz und Pfeffer, ein Teelöffel Mehl und ein Eßlöffel Paniermehl.

Zubereitung: Die Milch über das Knödelbrot gießen. Den Spinat auftauen lassen und gut ausdrücken anschließend pürieren. Den Knoblauch und die Zwiebel klein würfeln und mit der Butter in der Pfanne andünsten, den Spinat dazu und ebenfalls mit andünsten. Ei und Spinat zu dem Knödelbrot mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen das Mehl und Paniermehl mit unterkneten und mit nassen Händen sechs Knödel formen. Anschließend rund 15 Minuten im Salzwasser kochen.

Rezept für Geschnetzeltes:

500 Gramm Hähnchengeschnetzeltes, 500 Gramm Tiefkühlblattspinat aufgetaut, ein Becher Sahne, eine Zehe Knoblauch, eine Zwiebel, ein halber Teelöffel Mehl, Salz, Pfeffer und Muskat zum Würzen.

Zubereitung: Den Knoblauch und die Zwiebel würfeln und in der Pfanne dünsten. Das Fleisch dazu und mitbraten. Anschließend den Spinat dazu kurz mitdünsten und ein Becher Sahne darüber. Das Mehl darüberstreuen und alles verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.