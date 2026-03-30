„Balance Boost Days“: Prominente stellen sich Challenge von Cathy Hummels im Europa-Park
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Unter anderem sind Jenny und Paul Elvers, Jana Azizi, Alexander Mazza, Lisa Straube und Lisa Hahner beim Fitnessprogramm dabei. Foto: Mascha Müller

Bei den „Balance Boost Days“ im April treten zahlreiche Prominente in sportlichen Herausforderungen gegeneinander an. Influencerin Cathy Hummels leitet die Gruppe an.

Im Europa-Park dreht sich bei den diesjährigen „Balance Boost Days“ von Ex-Spielerfrau und Influencerin Cathy Hummels vom 22. bis 24. April alles um Bewegung, bewusste Ernährung und mentale Stärke. Prominente Persönlichkeiten aus TV, Sport und Social Media wie Jenny & Paul Elvers, Jana Azizi und Alexander Mazza kommen laut einer Ankündigung des Europa-Parks zusammen, um gemeinsam mit Cathy Hummels ein Fitness-Konzept kennenzulernen.

 

Im Mittelpunkt stehen laut Park Sport sowie abwechslungsreiche Challenges, bei denen Ehrgeiz, Ausdauer und persönliche Entwicklung gefragt sind. Die Teilnehmer erwarte ein sportlich-dynamisches Programm mit intensiven Workouts und inspirierenden Erlebnissen. „Wer zieht durch, wer wächst über sich hinaus und wer sichert sich am Ende den Titel des Balance Boosters?“, wirbt der Park für die Veranstaltung.

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