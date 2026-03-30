„Balance Boost Days“: Prominente stellen sich Challenge von Cathy Hummels im Europa-Park

Im Mittelpunkt stehen laut Park Sport sowie abwechslungsreiche Challenges, bei denen Ehrgeiz, Ausdauer und persönliche Entwicklung gefragt sind. Die Teilnehmer erwarte ein sportlich-dynamisches Programm mit intensiven Workouts und inspirierenden Erlebnissen. „Wer zieht durch, wer wächst über sich hinaus und wer sichert sich am Ende den Titel des Balance Boosters?“, wirbt der Park für die Veranstaltung.