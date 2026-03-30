„Balance Boost Days“: Prominente stellen sich Challenge von Cathy Hummels im Europa-Park

Bei den „Balance Boost Days“ im April treten zahlreiche Prominente in sportlichen Herausforderungen gegeneinander an. Influencerin Cathy Hummels leitet die Gruppe an.
Im Europa-Park dreht sich bei den diesjährigen „Balance Boost Days“ von Ex-Spielerfrau und Influencerin Cathy Hummels vom 22. bis 24. April alles um Bewegung, bewusste Ernährung und mentale Stärke. Prominente Persönlichkeiten aus TV, Sport und Social Media wie Jenny & Paul Elvers, Jana Azizi und Alexander Mazza kommen laut einer Ankündigung des Europa-Parks zusammen, um gemeinsam mit Cathy Hummels ein Fitness-Konzept kennenzulernen.