Wahl-Baiersbronnerin Laura Zimmermann Foto: ueberall.

Einfach mal abschalten, die Seele baumeln lassen, und die Füße hochlegen – kaum einer hat sich das so sehr verdient wie die Baiersbronnerin Laura Zimmermann. Doch selbst nach den Strapazen der vergangenen Wochen fällt das der 32-Jährigen schwer.















Noch Anfang Oktober stand Laura Zimmermann an der Startlinie für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Das bedeutet 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Abschluss noch einen Marathon – natürlich über die Länge von 42,195 Kilometern. Eine echte Tortur, doch für Zimmermann nicht der einzige Ironman in diesem Jahr. Auch bei der Weltmeisterschaft Anfang Mai im US-Bundesstaat Utah (Ersatztermin für die 2021 ausgefallene WM auf Hawaii) ging die 32-Jährige an den Start. Beim Ironman im August in Irland ist sie zudem Zweite geworden. "Das ist schon etwas sehr besonderes. Es sind nur zwei Profifrauen bei beiden Weltmeisterschaften gestartet. Anne Haug (Anmerkung der Redaktion: Haug ist die Top-Triathletin Deutschlands) und ich", erklärt Zimmermann im Gespräch.