Die Vorbereitungen für das Weihnachtsdorf auf dem Baiersbronner Rosenplatz laufen inzwischen auf Hochtouren. Doch schon kurz nach Jahresbeginn war es losgegangen. Denn, so heißt es in einer Mitteilung des Organisationsteams: Nach dem Fest ist vor dem Fest.

Alle Grundpfeiler wurden gesetzt und die grundlegenden Entscheidungen getroffen. Nach der Sommerpause begann die heiße Phase. Nun geht es in den Endspurt.

Die organisierenden Baiersbronner Vereine, die mit Herzblut dabei sind, werden wieder ein vielfältiges Angebot für Gaumen und Kehle bieten, heißt es in der Mitteilung. Vegetarisches gehört ebenso dazu wie herzhafte Leckereien. Für die Versorgung mit Süßem wird ebenso gesorgt sein.

Weichen für Zukunft gestellt

Die Gemeinschaft, bestehend aus dem Bauwagen 08, dem Dartclub Brücke Flyers, dem Dorflädle, den Drachen- und Gleitschirmfliegern, der Narrenzunft und dem SV Baiersbronn, Abteilung Fußball, hat laut der Mitteilung auch die Weichen für die Zukunft gestellt, so dass das Weihnachtsdorf immer am zweiten Adventswochenende seinen festen Platz im Veranstaltungskalender gefunden habe.

Jedoch hat die aktuelle Auflage eine Besonderheit zu bieten: Da der Eröffnungstag in diesem Jahr auf den Termin des Nikolausfliegens der Drachen- und Gleitschirmflieger fällt, wird die beliebte Veranstaltung, die in der Regel auf dem Wanderparkplatz im Sankenbachtal stattfindet, nun ins Weihnachtsdorf integriert.

Der Nikolaus wird nach der Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ruf ab 17 Uhr auf dem Rosenplatz Jung und Alt begrüßen und sicherlich auch das eine oder andere Geschenk mitbringen, heißt es weiter.

Buntes Bühnenprogramm

Zum Weihnachtsdorf gehört an den drei Festtagen auch ein Bühnenprogramm. Am Freitagabend wird Martin Gerschwitz, der in seiner langen Karriere schon bei Eric Burdon, Walter Trout, Bon Jovi, Lita Ford, Iron Butterfly und anderen die Tasten des Keyboards virtuos bediente, den Auftakt zelebrieren, bevor am Samstag die Lokalmatadoren von „Secret Power“ die Bühne rocken werden.

Musikalische Darbietungen des Trachtenblasorchesters, der Jugendmusikschule und des Musikvereins Mitteltal runden die mit viel weihnachtlichem Flair verbundene Veranstaltung ab. Der liebevoll dekorierte Rosenplatz und die heimelig geschmückten Hütten laden die Besucher von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, zu einem Besuch ein, so die Vereine. Öffnungszeiten sind am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Auch an Kinder gedacht

Für die Kinder wird diesmal eine Weihnachtseisenbahn ihre Runden drehen. Und vielleicht gebe es da ja auch noch mehr, machen die Organisatoren neugierig.

Für interessierte Kunsthandwerker, die ihre eigenen Stände haben, hat die Vereinsgemeinschaft auch noch Plätze frei. Anmeldungen und Anfragen per E-Mail an die Adresse info@blackforest-fotobox.de.