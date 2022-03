1 Der Preisträger der Sparte "Versorgung kreativ", Wolfgang von Meißner, (Mitte) mit Dominik von Stillfried, Zi-Vorstandsvorsitzender, und Annette Rommel, Zi-Kuratoriumsvorsitzende. Foto: © BILDSCHÖN/Runge

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat drei herausragende Modelle der ambulanten Versorgung mit dem Titel "Ausgezeichnete Gesundheit 2022" prämiert – darunter die "Hausärzte am Spritzenhaus – Regiopraxis KVBW".















Baiersbronn - Insgesamt zehn regionale Projekte aus ganz Deutschland hatten sich um die Innovationspreise in den Kategorien "Versorgung digital", "Versorgung in der Pandemie" und "Versorgung kreativ" beworben. Über die Vergabe der Auszeichnungen hatten die gut 400 im Allianz-Forum in Berlin-Mitte Anwesenden sowie digital zugeschalteten Gäste aus Politik, Ärzteschaft und Forschung unmittelbar nach den jeweils vierminütigen Projekt-Statements per Liveabstimmung virtuell abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung der Hausärzte am Spritzenhaus.

Vorbilder für Reformen

"Einige der hier vorgestellten Projekte verdienten es, Vorbilder künftiger Reformschritte zu werden", sagte der Zi-Vorstandsvorsitzende Dominik von Stillfried: "Das System der Kassenärztlichen Vereinigungen garantiert eine flächendeckende haus- und fachärztliche Versorgung in hoher Qualität. Die Praxen sind nah dran an den Menschen, arbeiten effizient, schnell und sicher. Wir haben drei Preisträger, aber alle zehn Projekte des heutigen Abends haben verdient die Aufmerksamkeit eines großen Publikums gewonnen."

In der Sparte "Versorgung kreativ" ging das "Baiersbronner Modell" der Hausärzte am Spritzenhaus (Regiopraxis KVBW) der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg als Sieger hervor. Der Baiersbronner Arzt Wolfgang von Meißner wurde von der KV Baden-Württemberg nominiert und war extra nach Berlin gereist, um das Projekt im Allianz-Forum direkt am Brandenburger Tor live vor großem Publikum vorzustellen.

In Baiersbronn wurde vor zehn Jahren am historischen Feuerwehrhaus, dem Spritzenhaus, ein Gesundheitszentrum errichtet, um einer drohenden Unterversorgung entgegenzuwirken. In der Hausarztpraxis stellen aktuell elf Ärzte durch eine Arbeitsaufteilung untereinander und das Delegieren von Aufgaben an medizinisches Fachpersonal eine zentrale Primärversorgung sicher. Derzeit arbeiten 20 medizinische Fachangestellte und eine "Physician Assistant" Studentin im Team.

Signal gegen Fachkräftemangel

Über Kooperationen werden jährlich über 30 Studenten ausgebildet. So werde nicht nur ein Signal gegen Fachkräftemangel und Abwanderung gesetzt, sondern über Kooperationen die Versorgung in der Gemeinde Baiersbronn für die Zukunft gesichert, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Teil des "Baiersbronner Modells" sind auch die "Ärzte am Reichenbach – Medi-MVZ GmbH" im Ortsteil Klosterreichenbach und die neue Praxis Hägele im Ortsteil Mitteltal. In seinem Vortrag hob von Meißner auch die Leistungen der Baiersbronner Praxis als Corona-Schwerpunktpraxis hervor: "Als großes Team kann man Großes leisten."

Seit dem 4. März 2020 wurden mehr als 20 000 PCR-Abstriche und Untersuchungen in der Tiefgarage des Spritzenhauses vorgenommen. Die Praxis begann bereits am 8. März des vergangenen Jahres als eine baden-württembergische Pilot-Impfpraxis mit der hausärztlichen Impfkampagne. Bis heute wurden mehr als 50 000 Menschen gegen Corona durch die Praxis geimpft, darunter auch viele Kinder. Die gute Impfquote des Landkreises Freudenstadt gehe mit darauf zurück.

Großes Interesse

Bei den Vertretern aus Politik und Ärzteschaft stießen laut der Pressemitteilung auch der von den Hausärzten am Spritzenhaus initiierte Weiterbildungsverbund mit dem Krankenhaus Freudenstadt und vor allem die vielfältigen Medizinstipendien, die der Landkreis Freudenstadt anbietet, auf großes Interesse. "Es ist schon toll, wenn man aus Berlin nicht nur wegen der Sternegastronomie nach Baiersbronn schaut", sagt Wolfgang von Meißner. "Unsere vielfältigen Aktivitäten im Bereich der Weiterentwicklung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum, der Nachwuchsgewinnung und der Pandemiebekämpfung werden in ganz Deutschland wahrgenommen."

Am Rande der Veranstaltung wurden bereits Besuchstermine in Baiersbronn vereinbart. Womöglich, so die die Hausärzte am Spritzenhaus, freue sich dann auch die Sternegastronomie über zusätzliche hochkarätige Gäste aus Berlin und dem Rest der Republik.

Alle aktuellen Preisträger "Ausgezeichnete Gesundheit 2022" und weitere Informationen sowie ein Videos sind im Internet unter www.ausgezeichnete-gesundheit.de zu finden.