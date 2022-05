Anwalt gibt verstörende Einblicke in "Querdenker"-Szene

1 Wer so alles mitmarschierte in Freudenstadt: "Die Proteste gegen Corona sind so zum Sammelbecken von staats- und menschenfeindlichem Gedankengut geworden." Foto: Beyer

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Morddrohungen, gelockerte Radmutter und Bedrohungen in der Tiefgarage – was die "Hausärzte am Spritzenhaus" von Impfgegnern erdulden mussten, verstört.















Link kopiert

Baiersbronn/Freudenstadt - Um die "Spaziergänge" in Freudenstadt scheint es ruhig geworden zu sein. Der Anwalt des Baiersbronner Impfarztes Wolfgang von Meißner, Matthias Klein, traut der Ruhe nicht. Falsche Patienten in der Praxis, Morddrohungen und "Querdenker", die Praxismitarbeitern in der Tiefgarage auflauerten – der Fachanwalt für Straf- und Medizinrecht zeichnet ein erschütterndes Bild von den Vorkommnissen.