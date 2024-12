Zehn Mitarbeiter auf einmal zeichnete Jörg Braun, Geschäftsführer der Gottfried Braun GmbH, für ihre langjährige Treue zu dem Baiersbronner Familienunternehmen aus. Die Jubilare trafen sich in der Blockhütte des Hotels Traube Tonbach zu einem gemütlichen Abend, um insgesamt 205 Jahre Betriebszugehörigkeit zu feiern.

„Wenn die Belegschaft weiterhin so zur Stange hält wie bisher, ist mir um unsere Zukunft nicht bange“, wird der Diplom-Ingenieur in einer Pressemitteilung zitiert. Zumal CO2-Reduzierung und Klimaschutz nach wie vor in aller Munde seien, was die Spezialisten für Lüftung- und Klimatechnik sowie Heizung, Sanitär und Alternativenergien ganz schön fordere.

Doch Erfolg komme nicht von selbst, so Braun. Dazu brauche es ein engagiertes und motiviertes Team. Dabei dürfe man nicht vergessen, dass die Jubilare vor allem Vorbilder für die junge Generation seien, denn man brauche weitere, gut ausgebildete Fachleute, die zur Firma passten, um am Ball bleiben zu können.

Geballtes Fachwissen und Kompetenz

Jörg Braun selber ist vor 25 Jahren in das 1958 von seinem Vater gegründete Familienunternehmen eingestiegen. Nachdem er den Beruf von der Pike auf erlernt habe, habe er das FH-Studium Versorgungstechnik mit Schwerpunkt technische Gebäudeausrüstung absolviert.

Die Zahl der Jubilare spiegele geballtes Fachwissen, ein hohes Maß an Kompetenz sowie großen Teamgeist wider, zeuge von einem guten Betriebsklima und einer hohen Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber, mit dem man offensichtlich die gleichen Werte teile. Für Jörg Braun, der im Handwerk beste Zukunftschancen sieht, sucht das, was in vielen Jahren geleistet worden sei, seinesgleichen. Optimistisch ist der Geschäftsführer, was die Auftragslage für 2025 anbelangt, auch wenn angesichts des wichtigen Themas Klimaschutz und Heizungserneuerung die Verunsicherung in der Bevölkerung noch immer groß sei, weil das neue Heizungsgesetz zunächst eine Vollbremsung in der Branche ausgelöst habe. Doch trotz der Verwirrung hätten sich die Bürger entscheidungsfreudig gezeigt.

Im Übrigen zeichne sich ab, dass Wärmepumpen und auch das Heizen mit Biomasse sowie Investitionen in Photovoltaik, Stromspeicher und Energiemanagementsysteme weiterhin gefragt seien. Das Familienunternehmen war 2024 nicht nur gut ausgelastet; auch die Elektroabteilung und die neu gegründete Blechnerei wuchsen von den Auftragseingängen her ordentlich. Brauns Fazit: Man habe in allen Bereichen ordentlich zu tun gehabt und sei bei den Kunden sehr gefragt gewesen.

Gut ausgebildete Handwerker sind gefragt

Für stolze 35 Jahre zeichneten der Geschäftsführer und seine Partnerin Simone Heinzelmann Andrea Glaser und Dieter Müller aus. Michael Haist ist schon seit 30 Jahren dabei und für 20 Jahre wurde Martin Kopp, der gemeinsam mit Walter Glaser und Toni Wurster die Auszubildenden betreut, geehrt.

Diese Konstellation habe sich bewährt, denn gut ausgebildete Handwerker seien gefragt und würden das Unternehmen voranbringen. Geschenk und Urkunde erhielten außerdem Katharina Gaiser, Eric Schmelzer, Felix Thiel, Kevin Finkbeiner, Andreas Zeller und Dennis Gerbershagen für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit. In der Summe beweise die Zahl der Jubilare wieder einmal, sagte Jörg Braun, dass der alte Spruch noch immer Gültigkeit habe, wonach das Handwerk goldenen Boden habe.