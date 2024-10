Es ist wieder so weit: Der Heimat- und Kulturverein Baiersbronn lädt unter dem Titel „Baiersbronner Geschichte(n)“ bis Weihnachten zu vier Veranstaltungen ein. Der Verein verspricht ein Programm, das eine bunte Mischung bietet.

Los geht es am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in Hauffs Märchenmuseum in Baiersbronn mit einer Buchvorstellung: Peter Blickle liest aus seinem neuen Roman „Die Erbschaft“. Was tun, wenn einem der reiche Onkel aus Amerika plötzlich sein Erbe vermacht? Für Mittwoch, 27. November, kündigt der Heimat- und Kulturverein ein besonderes Ereignis an: Dietlinde Ellsässer kommt nach Baiersbronn. Der Titel des Kabarettprogramms, das ebenfalls im Märchenmuseum zu sehen ist, lautet „Ledig für ewig“.

Eine Woche darauf, am Mittwoch, 4. Dezember, liest Joachim Zelter aus seinem neuen Buch „Staffellauf“. Dabei handelt es sich um eine Familiengeschichte im besten Sinne, heißt es in der Ankündigung.

Über den Architekten der Michaelskirche

Und am Mittwoch, 11. Dezember, stellt der ehemalige stellvertretende Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main, Wolfgang Voigt, Paul Heim vor, den Architekten der Michaelskirche von Friedrichstal, die im Jahr 1951 eingeweiht wurde.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19 Uhr. Wie immer ist der Eintritt frei.