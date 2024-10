Trotz schlechter Wettervorhersage boten sich bei der Vereinsmeisterschaft des Drachen- und Gleitschirmflugvereins am Hausberg Stöckerkopf nahezu perfekte Flugbedingungen.

An die 100 Starts

Mehr als 30 Piloten nahmen teil und absolvierten an die 100 Starts und Landungen, was die Vereinsmeisterschaft zu einem vollen Erfolg machte, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Mitglieder nutzten die idealen Bedingungen und flogen bis spät in den Abend hoch über dem Stöckerkopf.

Lesen Sie auch

Sportwart Andreas Müller hatte die Veranstaltung laut der Mitteilung erneut perfekt vorbereitet. Mit einer Aufgabenstellung, die für jeden Piloten gut zu meistern war, habe er eine faire und gleichzeitig unterhaltsame Herausforderung für alle Teilnehmer geschaffen.

Für die Piloten galt es, bei einem Sandsäckchen-Abwurf-Wettbewerb ihre Zielgenauigkeit unter Beweis zu stellen. Anschließend musste noch eine Ziellinie überflogen werden. Im Vordergrund stand dabei vor allem der Spaß, weshalb die Veranstaltung für Piloten aller Erfahrungsstufen, ob Anfänger oder Profi, geeignet war.

Hingucker am Himmel

Neben dem Wettbewerb fand ein kleines Festival eines Gleitschirmherstellers statt, bei dem die neuesten Modelle präsentiert und von den Piloten getestet werden konnten. Für die zahlreichen Besucher der an diesem Tag bewirtschafteten Glasmännlehütte und am Landeplatz im Sankenbach sei die Vielzahl der Gleitschirmflieger ein Hingucker und ein schönes Farbenspiel am wolkenlosen Himmel gewesen, so der Verein weiter.

Auf den ersten Platz kam Thomas Fuchs, gefolgt von Holger Wuttig auf Platz zwei und Martin Kalmbach auf Platz drei. Einen Sonderpreis für den weitesten Flug an diesem Tag erhielt Thomas Fischer, der es mit seinem Gleitschirm bis nach Elzach schaffte. Zum Abschluss der Vereinsmeisterschaft versammelten sich alle Teilnehmer und Helfer zu einem gemütlichen Beisammensein am Landeplatz. Bei der Siegerehrung und einem kleinen Grillfest klang der Tag in geselliger Runde aus.