Je nach erreichter Punktzahl, kann beim Biken oder Wandern die Nadel in Bronze, Silber oder Gold erzielt werden, abhängig von der zurückgelegten Strecke. Darüber informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung.

Bunte Stockwappen aus verschiedenen Regionen, aufgenagelt auf hölzernen Spazierstöcken – so sind Wandernadeln landläufig bekannt.

Was Großvater stolz zur Schau getragen habe, wirke heute ein wenig wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten, so die Baiersbronn Touristik. Die Freude an der Bewegung in der Natur und dem Sammeln von Abzeichen, die mit Stolz als Beweis des Erreichens von Wegezielen getragen werden, habe seither allerdings nicht an Beliebtheit eingebüßt. Daher verwundere es nicht, dass auch die Wandernadel – nun in digitaler Form – im 21. Jahrhundert angekommen ist.

App fürs Handy

Ermöglicht wird das Sammeln digitaler Nadeln in der App SummitLynx, die vor Tourbeginn auf das Smartphone heruntergeladen wird. Mittels der App wird das Erreichen der einzelnen „Checkpoints“ auf der Strecke dokumentiert. Ein unhandlicher, gedruckter Wander- beziehungsweise Stempelpass, wie er bis dato üblich war, ist somit nicht weiter zur Dokumentation nötig, heißt es weiter. Im Baiersbronner Bikehimmel können sich Biker drei unterschiedliche virtuelle Nadeln erstrampeln: die bronzene Nadel „Net schlächt“ für drei Etappen, die silberne Nadel „Subber“ für sieben Etappen und die goldene Nadel „Sauguad“ für bemerkenswerte elf bewältigte Etappen.

Wanderer können sich auf dem zertifizierten Qualitätsweg Baiersbronner Seensteig, dem Premiumwanderweg Murgleiter oder den vier Baiersbronner Genießerpfaden digitale Wandernadeln sichern.

Die Touren können in der App vorab angesehen werden, so dass kein zu erreichendes Einzelziel bei der Dokumentation der Strecke verpasst wird. Wurden alle „Checkpoints“ erfolgreich erfasst, wird dem Wanderer oder dem Radfahrer nach Zurücklegen der Tour die digitale Bike- oder Wandernadel in Form einer Urkunde per E-Mail zugesendet.