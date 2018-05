Baiersbronn Zwei Wandertouren durch Wald und über luftige Höhen

Am Donnerstag, 24. Mai, ab 14 Uhr geht es vom Klosterhof Allerheiligen über den Sagenwanderweg hinein in den Bergmischwald. Zum Abschluss führt der Weg über einen Treppenaufstieg die kühle Wasserfallschlucht hin-auf und zurück zum Klosterhof. Anmeldeschluss für die Wanderung ist am Mittwoch, 23. Mai, um 13 Uhr.

Die Allerheiligen-Wasserfälle gehören zu den höchsten Wasserfällen im Schwarzwald. Der Lierbach stürzt in Kaskaden insgesamt 80 Meter die enge Schlucht hinunter. Vom Klosterhof in Allerheiligen führt die Tour zunächst durch einen urtümlichen Bergmischwald. Nach dem Abstieg geht es zu den tosenden Allerheiligen-Wasserfällen und durch die enge Schlucht über Treppen wieder hinauf zur Klosterruine.

Wer sich am Samstag, 26. Mai, ab 14 Uhr auf den Höhen den Wind um die Nase wehen lassen und den Ausblick in die Ferne genießen will, der ist bei der Tour "Hornisgrinde – unterwegs im Hochmoor" richtig. Anmeldeschluss ist am Freitag, 25. Mai, um 13 Uhr. Der zu überwindende Höhenunterschied bei der Wanderung beträgt 100 Meter auf 300 Meter Wegstrecke. Eine Einkehrmöglichkeit besteht am Klosterhof. Der Rückweg zum Mummelsee erfolgt eigenständig.