Baiersbronn Zusteller-Fahrzeug macht sich selbstständig

In einem parallel zu angrenzenden Bahnlinien verlaufenden Teilstück des Lochweges wollte der 44-Jährige gegen 10 Uhr Post zustellen. Hierzu stellte der Mann den VW-Bus ab und zog beim schnellen Aussteigen auch die Handbremse. Allerdings rastete diese nicht vollständig ein und sprang wieder zurück in die Ausgangsstellung, so dass der Wagen nicht gegen das Wegrollen gesichert war.

Das Postauto setzte sich daraufhin rückwärts in Bewegung. Zwar versuchte der Zusteller noch, wieder in den rollenden Wagen zu springen, wurde aber von der geöffneten Fahrertüre zur Seite gestoßen und dabei leicht verletzt. Im weiteren Verlauf streifte das Postauto einen geparkten Nissan und blieb schließlich am Geländer eines angrenzenden Fußwegs hängen.

Bilanz des Unfalls: ein leicht verletzter Postzusteller und rund 7000 Euro Sachschaden.