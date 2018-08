Baiersbronn Zusammenarbeit klappt perfekt

Baiersbronn-Mitteltal. Ein Brand im Obergeschoss der Hotels Ödenhof in Mitteltal, in zwei Ferienwohnungen zeitgleich ausgebrochen, dabei auch ein Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung, mehrere Personen verletzt – so lautete das Szenario der Verbundübung der Feuerwehren Mitteltal, Obertal und Baiersbronn.

Die Übung war von Abteilungskommandant Hartmut Braun von der Feuerwehr Mitteltal vorbereitet worden. Vor Ort dabei waren auch der Abteilungskommandant der Feuerwehr Obertal, Herman Köhler junior, und Bernd Finkbeiner, stellvertretender Kommandant der Abteilung Baiersbronn. Die Gesamtleitung bei der Übung hatte Hartmut Braun. Gesamtkommandant Martin Frey war als Beobachter am Übungsort.

Zunächst erfolgte ein Angriff von der Vorderseite des Hauses, wo die Feuerwehrleute versuchten, mit Atemschutzausrüstung die Dachgeschosswohnung zu erreichen. Da dies nicht gelang, versuchten sich die Einsatzkräfte von der anderen Seite des Hotels sowohl mit der Drehleiter als auch mit der dreiteiligen Schiebeleiter Zugang zu den betroffenen Räumen zu verschaffen. Zuerst wurde mit den Leitern der Balkon erreicht und schließlich mit weiteren Leitern das betroffene Obergeschoss und die Wohnung. Verletzte Personen wurden – gesichert mit dem Seil –­ nach unten gebracht. Schwierig wurde es bei den Personen, die sich auf dem Balkon an der Außenseite in Sicherheit gebracht hatten. Dort war der Einsatz der Drehleiter aufgrund der parkenden Fahrzeuge erst nach dem Umrangieren möglich. Aber auch hier gelang es, alle Personen zu retten. Als Alternative testeten die Feuerwehren, ob der Balkon mit der Schiebeleiter erreicht werden kann – es funktionierte. In 45 Minuten hatten die 42 teilnehmenden Feuerwehrleute sieben Menschen gerettet. Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge. Die Übung sei sehr gut verlaufen, die Zusammenarbeit sei perfekt gewesen, so Gesamtkommandant Frey. Er dankte den Feuerwehrleuten für die gute Zusammenarbeit.