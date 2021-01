Tina Frey (27) aus Baiersbronn-Schwarzenberg kandidiert bei der Landtagswahl am 14. März im Wahlkreis Freudenstadt für die Klimaliste Baden-Württemberg. Obwohl erst im September gegründet, hat die junge Partei laut ihrer Mitteilung inzwischen in 67 von 70 Wahlkreisen Kandidaten aufgestellt. Frey will mit ihrer Kandidatur einen Beitrag für den Erhalt von Natur und Umwelt ihrer Heimat leisten. Hierzu sei es erforderlich, die Erdüberhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. "Dies erfordert weltweit konsequentes Handeln, auch und gerade bei uns in Baden-Württemberg", so Frey. "Klimaschutz geht uns alle etwas an", erklärt sie. "Um die breite Masse davon zu überzeugen, muss klimafreundliches Verhalten attraktiver sein als klimaschädliches Verhalten. Hand in Hand müssen gemeinsam mit der Wirtschaft und der Bevölkerung Handlungsspielräume genutzt und Lösungen gefunden werden. Mein Herz schlägt für unsere Dörfer und die ländlichen Regionen bei uns", so die Verwaltungsbeamtin. Frey will auch im Wahlkreis Calw antreten. Dort fehlen ihr noch wenige der erforderlichen 75 Unterstützungsunterschriften, so die Klimaliste weiter. In Freudenstadt sei die nötige Zahl bereits erreicht.