Eva Simon-Reinke vom Hotel Bareiss in Mitteltal gehört zu den zehn Nominierten, die zur Verleihung der Auszeichnung "Spa-Manager des Jahres" nach Düsseldorf eingeladen werden. Die Messe Düsseldorf und der Deutsche Wellness-Verband verleihen auch 2018 diese Auszeichnung. Im Rahmen der Beauty Düsseldorf, die vom 9. bis 11. März stattfindet, wird mit dieser Auszeichnung außergewöhnliches Spa-Management gewürdigt. Der Preis wird am Sonntag, 11. März, verliehen. Die zehn Finalisten treffen sich außerdem in der Diskussionsrunde "Lernen von den Besten" am Sonntag zum Gedankenaustausch. Die Beauty Düsseldorf ist die internationale Leitmesse für Kosmetik, Fuß, Nail, Wellness und Spa, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Zu der Messe werden wieder über 55 000 Fachbesucher erwartet. 1500 Aussteller und Marken präsentieren Innovationen, Trends und neue Produkte aus der Branche.