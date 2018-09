Conny Mayer-Bonde aus Mitteltal ist von Minister Peter Altmaier in den Beirat für Fragen des Tourismus beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berufen worden. Conny Mayer-Bonde ist Studiendekanin des Studienzentrums Tourismus, Hotellerie und Gastronomie an der DHBW Ravensburg. Das Gremium setzt sich aus Unternehmern der Tourismuswirtschaft sowie Vertretern von Verbänden und Wissenschaft zusammen und berät die Bundesregierung in Fragen der Tourismuspolitik und -wirtschaft. In dem Beirat werden Anliegen und Interessen der verschiedenen Sparten des Tourismus erörtert. Das Gremium umfasst rund zwei Dutzend Mitglieder und wird für eine Legislaturperiode besetzt. Die Tätigkeits- und Forschungsschwerpunkte von Mayer-Bonde liegen im Tourismusmarketing und -management sowie in angewandter Forschung zu touristischen und hotelspezifischen Fragen. Sie ist auch Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats und des Tourismus-Ausschusses des Deutschen Industrie- und Handelskammertags.