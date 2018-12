Baiersbronn Zum Winterdörfle gibt’s auch Schnee

Auf der großen Bühne wurde auch mit kalten Fingern gute musikalische Unterhaltung geboten. Gerade in den Abendstunden füllte sich das Winterdörfle. Die Baiersbronn Touristik unter der Federführung von Moritz Stockburger hatte ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, bei dem an alle Altersklassen gedacht war. Die Beiträge der Musikkapellen und der Jugendmusikschule trugen zur weihnachtlichen Atmosphäre bei.

Beim Auftritt von "Ambience Unplugged" am Freitagabend herrschte reger Betrieb und ausgelassene Stimmung. "The Uniques" sorgten bei der Winterparty am Samstagabend für gute Unterhaltung. Und der Besuch des Nikolauses ließ die Herzen der jungen Gäste höherschlagen. Auch das Kinderkino in Murgels Spielhaus und das gemeinsame Plätzchenbacken kamen gut an. Mit Freude gingen die Kinder an die Arbeit, um mit vorbereitetem Teig Plätzchen zu backen und zu verzieren.

Richtige Winterstimmung gab es am Sonntag. Der Schnee hatte das Winterdörfle in Weiß getaucht. Die Mischung aus Kinderaufführungen und musikalischer Unterhaltung kam bei den Gästen gut an. Die fleißigen Helfer in den Verkaufshütten konnten den Andrang zu den Stoßzeiten kaum bewältigen. Doch geduldig warteten die Gäste auf den begehrten Glühwein und die angebotenen Speisen.

Auch die Miniköche waren am Sonntag mit von der Partie und boten 100 von ihnen gebackene Christstollen zum Verkauf an.

Der Erlös soll für einen noch nicht festgelegten guten Zweck gestiftet werden. Das Weihnachtstheater der Wilhelm-Münster-Schule Baiersbronn beendete den Reigen der Auftritte auf der großen Bühne mit einer schönen Vorstellung.