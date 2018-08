Baiersbronn Zum Bahnhofsfest reist wieder ein Dampfzug an

Beginn ist um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert. Das Trachtenblasorchester Baiersbronn spielt unterhaltsame Lieder – und begrüßt den aus Karlsruhe kommenden historischen Dampfzug gegen 12.10 Uhr mit einer musikalischen Einlage. Mit am Bahnsteig ist zudem der Murgel, das Baiersbronner Maskottchen.

Eineinhalb Stunden Eisenbahnromantik

Die Ulmer Eisenbahnfreunde, eine Vereinigung Bahnbegeisterter, die in ihrer Freizeit historische Züge und Waggons nicht nur restaurieren und erhalten, sondern damit auch Ausflugsfahrten organisieren, bieten als besondere Attraktion von 12.45 bis 14.15 Uhr Dampflok-Führerstandsmitfahrten an. Am Nachmittag gibt es eine Pendelfahrt zwischen dem Fest und Raumünzach. Zum Preis von zehn Euro (Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren: fünf Euro) ist dabei eineinhalb Stunden lang Eisenbahnnostalgie angesagt. Abfahrt ist um 14.47 Uhr, zurück ist der Zug um 16.10 Uhr. Auf dem an diesem Tag voll gesperrten Bahnhofsvorplatz wird eine ganze Reihe von Programmpunkten angeboten. Auch das Wander-Informationszentrum der Baiersbronn Touristik kann besichtigt werden. Für Kinder gibt es Bastelaktionen der Baiersbronn Touristik rund ums Thema Bahnhof. Die im Maßstab 1:16 originalgetreu gebauten ferngesteuerten Lastzüge der IG-Truckmodellbau Freudenstadt können Interessierte auf einem eigens eingerichteten Landschafts- und Straßenparcours beobachten. Zudem gibt es ein Rangierspiel zu sehen. Gäste aus Schönmünzach weisen die Veranstalter darauf hin, dass der von Karlsruhe kommende Dampfzug dort um 11.48 Uhr hält. Der Pendelzug hält um 15.14 Uhr in Schönmünzach.