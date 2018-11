Völlig zugewachsen und nicht mehr sichtbar war der See am Grillplatz im Dobelbachtal. Nachdem der Forst, dem der See gehört, grünes Licht gegeben hatte, organisierten der Ortschaftsrat und die Dorfgemeinschaft Huzenbach eine Freischneideaktion. Darüber informiert die Ortschaftsverwaltung in einer Pressemitteilung. Zahlreiche Helfer packten mit an und befreiten den See von Bäumen und Hecken. Schweres Gerät zum Abtransport der Stämme war ebenfalls im Einsatz. Da auch Zulauf und Ablauf des Wassers nicht mehr richtig funktionierten, wurde auch das angegangen. Der Grillplatz befindet sich direkt am Radweg "Tour de Murg" und wird in den Sommermonaten viel frequentiert. Durch den starken Bewuchs war der See nicht mehr wahrnehmbar, so die Ortschaftsverwaltung. Nun vereine er sich wieder mit der malerischen Anlage des Grillplatzes und lade zum Verweilen ein. Die Dorfgemeinschaft versorgte die Helfer mit Vesper und Getränken. Nach getaner Arbeit wurden die Helfer zur "Metzgersupp" ins Sportheim Huzenbach eingeladen. Foto: Wahr