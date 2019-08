Baiersbronn Wirtschaftsministerin in Traube Tonbach

Darüber hinaus ging sie auf die Infrastruktur und die Digitalisierung in Baden-Württemberg ein. "Wir haben keinen wettbewerbsfähigen Flughafen in Baden-Württemberg." Weiterhin brauche das Land eine starke Gesellschaft, die auf starken Werten basiere. Individualismus dürfe nicht zu Egoismus werden. "Das Arbeitszeitgesetz ist veraltet und starr formuliert. Ich verstehe es nicht, dass die Bereitschaft so gering ist, hier etwas zu ändern", so die Ministerin. Mit einer Bundesinitiative versuche sie, die Debatte weiterzutreiben.

Bürgermeister Michael Ruf betonte, dass der Mittelstand das wirtschaftliche Rückgrat des ländlichen Raums sei. "Das Arbeitszeitgesetz ist für die örtliche Gastronomie ein großes Problem. Leistungen müssen dadurch zurückgefahren werden. Das ist kontraproduktiv", so Ruf. Bei der Diskussion um die Mehrwertsteuer sei es ihm kalt den Rücken heruntergelaufen. "Die EU regelt alles, aber so etwas wie einheitliche Mehrwertsteuersätze in den Ländern nicht. Im Ausland gelten oft niedrigere Sätze in der Gastronomie, das ist für uns ein Wettbewerbsnachteil", gab Ruf der Ministerin aus Balingen mit auf den Weg.

Beate Gaiser, die Vorsitzende des Dehoga im Kreis Freudenstadt, bemängelte die zunehmende Bürokratie und kritisierte ebenfalls das Arbeitszeitgesetz und die Mehrwertsteuer-Diskussionen.

Ebenso wurde seitens der anwesenden Hoteliers der Arbeitskräftemangel und die vielen Funklöcher in der Region bemängelt. Arbeitswillige Flüchtlinge könnten in der Gastronomie aushelfen, die Ausländerbehörde mache aber keine Ausnahmen. Ministerin Hoffmeister-Kraut dankte für die Diskussion und Landtagsabgeordneter Norbert Beck für den Besuch der Landesministerin.