Baiersbronn Winterzauber auf dem Rosenplatz

Besonders interessant für Kinder ist der Besuch des Nikolauses und des Baiersbronner Maskottchens Murgel am Sonntag um 14 Uhr. Zudem gibt es am Freitag und Samstag ab jeweils 18.30 Uhr ein Kinderkino im Rosensaal. Am Freitag läuft "Santa Clause: Eine schöne Bescherung", am Samstag "Arthur Weihnachtsmann". Am Sonntag, 17. Dezember, verwandelt sich die Sitzecke der Tourist-Information in eine Backstube, und dann heißt es ab 12 Uhr Plätzchen backen mit den Kinderbetreuerinnen Brigitte und Andrea.

Der Baiersbronner Winterzauber ist am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

F reitag, 15. Dezember: 16 Uhr Beginn, 17 Uhr offizielle Eröffnung des Baiersbronner Winterzaubers durch Bürgermeister Michael Ruf. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Blechbläserensemble der Jugendmusikschule Baiersbronn unter der Leitung von Milen Haralambov, ab 18.30 Uhr Kinderkino im Rosensaal "Santa Clause: Eine schöne Bescherung" (der Eintritt ist frei, für den Film gibt es keine Altersbeschränkung), ab 19 Uhr Musik mit der Band Soulbar.

Samstag, 16. Dezember: 15 Uhr Beginn, 16 bis 17.30 Uhr Keyboardensemble der Jugendmusikschule Baiersbronn unter Leitung von Marlen Bayer, 18.30 Uhr Kinderkino im Rosensaal "Arthur Weihnachtsmann" (Eintritt frei, keine Altersbeschränkung), ab 19 Uhr Winterparty mit der Band The Uniques.

Sonntag, 17. Dezember: 11.30 bis 12.30 Uhr Musikverein Röt-Schönegründ, ab 12 Uhr Plätzchen backen in der Sitzecke der Tourist-Info, 14 Uhr Weihnachtsmann und Murgel besuchen den Rosenplatz, 15 bis 16 Uhr Weihnachtstheater der Wilhelm-Münster-Grundschule Baiersbronn.