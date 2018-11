Baiersbronn Weitere Runde für Auslegung folgt

"Bei dem Grundstück handelt es sich um eine klassische Baulücke", so Ingo Christein, Bezirskbeiratsvorsitzender in Baiersbronn. Baugrundstücke seien im Ort leider Mangelware, die Bebauung sei in der näheren Umgebung deutlich dichter. Daher habe der Bezirksbeirat einstimmig den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zugestimmt, teilte er mit.