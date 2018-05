Baiersbronn Weitere Bauarbeiten auf Bundesstraße

Baiersbronn. Der Belag der Bundesstraße 462 zwischen dem Abzweig der Landesstraße 350 in Richtung Besenfeld auf Gemarkung Huzenbach und der Murg in Huzenbach befindet sich in einem schlechten Zustand, so das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung. Er weise in großen Teilflächen poröse Stellen, Risse, Flickstellen sowie Spurrinnen auf. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Werterhalts und um ein weiteres Fortschreiten der Schäden im Straßenoberbau zu verhindern, sei es erforderlich, die Fahrbahn zu sanieren.

Die geplanten Arbeiten umfassen die Erneuerung von etwa 6000 Quadratmetern Asphaltdeck- und Binderschichten. Der entlang der Bundesstraße 462 verlaufende befestigte Randstreifen wird außerhalb der Ortsdurchfahrt zurückgebaut und die Fahrbahn in diesem Bereich entsprechend verbreitert. Zusätzlich werden hangseitig eine neue Mulde, Entwässerungsleitungen und Entwässerungsschächte gebaut. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird nun vom 14. Mai bis zum 13. Juli auf der Bundesstraße 462 zwischen dem Abzweig der Landesstraße 350 bei Schönegründ und dem Ortsbeginn von Huzenbach der Fahrbahnbelag erneuert.

Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Bundesstraße in mehreren Bauabschnitten. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum mit einer Ampel geregelt. Das Regierungspräsidium weist besonders darauf hin, bei eventuellen Rückstaus den Bahnübergang in Huzenbach freizuhalten.