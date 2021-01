Baiersbronn Weiße Pracht macht zu schaffen

"Wir mieten diese Lok an. Von Oktober bis März steht sie in Freudenstadt bereit und kann bei Bedarf jederzeit von uns genutzt werden", wird Frank Weißmann, Leiter der Bahnmeisterei in Forbach, in der Pressemitteilung zitiert. Mit seinen Kollegen betreut er die Murgtalstrecke zwischen Freudenstadt und Rastatt.

Dort fahren die Stadtbahnlinie S8 und S81 der AVG. Die Stadtbahnwagen haben auf beiden Seiten zehn Zentimeter über der Schiene einen Räumer, der in der Lage ist, Schnee bis zu einer Höhe von knapp 30 Zentimeter selbst wegzuschieben.