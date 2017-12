Baiersbronn "Weglehonig" als Neuheit

Wie schon in den vergangenen Jahren lockten die liebevoll gestalteten Hütten und die tolle Atmosphäre viele Besucher und Geschenkekäufer auf den beliebten Miniweihnachtsmarkt. Die Frauengruppe des Kräuterwegles hatte das Adventsdörfle organisiert und glänzten mit großer Gastfreundlichkeit und mit vielen neuen, originellen Ideen. "Wie in jedem Jahr haben wir sehr früh damit angefangen, alles für den jährlichen Weihnachtsmarkt vorzubereiten. Dieses Jahr können wir mit einer Rekordmenge an Weihnachtsplätzchen den Verkauf starten", teilte Sigrid Braun von der Frauengruppe mit.

Neu im Angebot sei der "Weglehonig" aus Tannenspitzen, Spitzwegerich und Rotklee, dieser fand auch gleich viele begeisterte Abnehmer, berichtete sie. Was erst ganz klein begann, hat sich nun zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, nach und nach wird nicht nur das Angebot vergrößert, auch die Verkaufsstände nehmen zu. "Wir haben noch einen zusätzlichen Stand, an dem Likör und Glühwein verkauft werden, das entzerrt den Verkauf ein bisschen", so Braun weiter.

Während der Duft von Glühwein und frisch gebratenen Würsten über den Platz zog, konnten an der Verkaufshütte viele weihnachtliche Geschenke und die selbstgebackene Plätzchen erworben werden. "150 Tüten mit 30 Sorten haben wir gepackt und der Verkauf läuft gut". Weiterer Verkaufsschlager waren die großen Holzherzen und Windlichter, aber auch die Marmeladen und Öle waren bei den kauffreudigen Gäste sehr beliebt. Im Hinterkopf haben die Frauen bereits Pläne, wie der Erlös investiert werden kann: "Natürlich in Pflanzen und den Erhalt des Kräuterwegles, für das nächste Jahr planen wir auch, eine Weihnachts-Krippe aufzubauen", blickte Braun in die Zukunft.