Der Verein Schönes Tonbachtal hat eine neue Zuleitung am Flößerplatz installiert, sodass das Wasserrad an diesem idyllischen Platz wieder seine Runden drehen kann. Außerdem hat der Rentnertrupp (Bild) das viel begangene Brücklein am Rinkenteichwegle erneuert. Foto: Verein Schönes Tonbachtal