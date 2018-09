Baiersbronn Waldgeister feiern am Backhaus

Baiersbronn-Friedrichstal. Erstmals haben die Baiersbronner Waldgeister ihr Sommerfest nicht nur am Sonntag, sondern auch am Samstagabend gefeiert. Dafür schmückten sie das Backhaus in Friedrichstal mit kleinen Lichtern und schufen so ein romantisches, sommerliches Flair rund um das Gebäude.