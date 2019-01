Baiersbronn Vorverkauf für Hexaheuler-Ball

Baiersbronn-Mitteltal/Freudenstadt. Der Hexaheuler-Ball findet am Samstag, 19. Januar, in der Weißenbachhalle in Mitteltal statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.59 Uhr. Die Hexaheuler und der Musikverein Mitteltal haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mit dabei sind – neben der Guggamusik Hexaheuler aus Freudenstadt – die Narrenzünfte Baiersbronn und Glatten, die Guggamusik LööliTuter aus Bottighofen, die Gassahuber aus Herrenberg und die Edafetzer aus Ehningen, die roten Funken aus Waldachtal und die blaue Garde des TV Baiersbronn. Die Partyband "Die Achertäler" umrahmt das Programm und sorgt bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung. Es wird auch bewirtet. Der Einlass wird wie immer nur Personen ab 18 Jahren gewährt (keine Ausnahme in Begleitung Erwachsener).