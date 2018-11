Die heiße Phase für das vorweihnachtliche Projekt "Die Saat geht auf", das am Samstag, 15. Dezember, in der Münsterkirche aufgeführt wird, hat begonnen. Der Chor "TonArt" des Männergesangvereins Klosterreichenbach, der durch Gastsänger, die an dieser Messe mitwirken, verstärkt wird, probt seit Anfang Oktober unter der Leitung von Michael Hegenauer. Bei einer Ganztagsprobe im Rathaus in Klosterreichenbach wurde intensiv an den Stücken gefeilt. Foto: MGV